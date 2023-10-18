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Полковник Райснер: Россия своими атаками определяет, где ВСУ размещать свои силы

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Полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер заявил, что российские войска наступают и своими атаками определяют, где Украине размещать свои силы.

Об этом информирует немецкий телеканал N-TV.

«Россия посредством своих атак внезапно начала определять, где Украина должна разместить свои силы», — сказал Райснер.

При этом он добавил, что в месте «долгожданного прорыва ВСУ» сегодня фиксируется наступление российских войск.

Ранее Райснер рассказал, что ВС России отражают атаки ВСУ «миксом» из артиллерии и БПЛА.

Также, по его словам, поражение ВСУ приведёт к распаду режима Владимира Зеленского.

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