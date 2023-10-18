Полковник Райснер: Россия своими атаками определяет, где ВСУ размещать свои силы
Об этом информирует немецкий телеканал N-TV.
«Россия посредством своих атак внезапно начала определять, где Украина должна разместить свои силы», — сказал Райснер.
При этом он добавил, что в месте «долгожданного прорыва ВСУ» сегодня фиксируется наступление российских войск.
Ранее Райснер рассказал, что ВС России отражают атаки ВСУ «миксом» из артиллерии и БПЛА.
Также, по его словам, поражение ВСУ приведёт к распаду режима Владимира Зеленского.