Полковник Райснер: ВС России отражают атаки ВСУ «миксом» из артиллерии и БПЛА
В связи с этим, по его словам, ВСУ больше не атакуют крупными механизированными соединениями.
При этом он раскритиковал Киев за опрометчивую недооценку надёжности российской обороны.
«Если смотреть объективно, с военной точки зрения украинское контрнаступление полностью провалилось, полностью», — сказал Райснер.
Также Райснер заявил, что поражение ВСУ приведёт к распаду режима Владимира Зеленского.
На прошлой неделе Райснер предупредил ВСУ о старте второй воздушной кампании ВС России.