Полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер заявил в интервью Die Welt, что российская армия отражает атаки ВСУ «миксом» из артиллерии и БПЛА.

В связи с этим, по его словам, ВСУ больше не атакуют крупными механизированными соединениями.

При этом он раскритиковал Киев за опрометчивую недооценку надёжности российской обороны.

«Если смотреть объективно, с военной точки зрения украинское контрнаступление полностью провалилось, полностью», — сказал Райснер.

Также Райснер заявил, что поражение ВСУ приведёт к распаду режима Владимира Зеленского.

На прошлой неделе Райснер предупредил ВСУ о старте второй воздушной кампании ВС России.