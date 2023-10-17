Узнать больше

Полковник Райснер: ВС России отражают атаки ВСУ «миксом» из артиллерии и БПЛА

Короткая ссылка
Полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер заявил в интервью Die Welt, что российская армия отражает атаки ВСУ «миксом» из артиллерии и БПЛА.

В связи с этим, по его словам, ВСУ больше не атакуют крупными механизированными соединениями.

При этом он раскритиковал Киев за опрометчивую недооценку надёжности российской обороны.

«Если смотреть объективно, с военной точки зрения украинское контрнаступление полностью провалилось, полностью», — сказал Райснер.

Также Райснер заявил, что поражение ВСУ приведёт к распаду режима Владимира Зеленского.

На прошлой неделе Райснер предупредил ВСУ о старте второй воздушной кампании ВС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить