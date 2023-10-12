Полковник Райснер предупредил ВСУ о старте второй воздушной кампании ВС России
По его словам, все признаки указывают на то, что «надвигается буря».
Райснер отметил, что сегодня с российской стороны наблюдается значительное количество БПЛА типа «Герань».
«А это количество, которые не наблюдались в предыдущие месяцы», — сказал полковник.
Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что Россия показывает чудеса технического усовершенствования дронов «Ланцет».
Также Военная хроника отметила, что ВСУ теряют больше западной техники из-за новой тактики России.