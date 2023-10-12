Полковник Райснер предупредил ВСУ о старте второй воздушной кампании ВС России

Полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер заявил в беседе с телеканалом N-TV, что Россия начала на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию.

По его словам, все признаки указывают на то, что «надвигается буря».

Райснер отметил, что сегодня с российской стороны наблюдается значительное количество БПЛА типа «Герань».

«А это количество, которые не наблюдались в предыдущие месяцы», — сказал полковник.

Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что Россия показывает чудеса технического усовершенствования дронов «Ланцет».

Также Военная хроника отметила, что ВСУ теряют больше западной техники из-за новой тактики России.