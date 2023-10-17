Полковник Райснер заявил, что поражение ВСУ приведёт к распаду режима Зеленского
При этом военный добавил, что Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ.
«Если внимательно послушать речь Владимира Путина, которую он произнёс недавно в Сочи, станет ясно, что его намерения и планы относительно Украины остаются неизменными», — сказал Райснер.
Ранее Зеленский заявил, что Украина находится на последней стадии конфликта.
Также бывший американский дипломат Час Фриман высказал мнение, что Украина может потерять доступ к Чёрному морю после наступательных действий Вооружённых сил России.