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Полковник Райснер заявил, что поражение ВСУ приведёт к распаду режима Зеленского

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Полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер заявил в интервью Die Welt, что режим Владимира Зеленского падёт после поражения украинской армии.

При этом военный добавил, что Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ.

«Если внимательно послушать речь Владимира Путина, которую он произнёс недавно в Сочи, станет ясно, что его намерения и планы относительно Украины остаются неизменными», — сказал Райснер.

Ранее Зеленский заявил, что Украина находится на последней стадии конфликта.

Также бывший американский дипломат Час Фриман высказал мнение, что Украина может потерять доступ к Чёрному морю после наступательных действий Вооружённых сил России.

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