Володин предложил Байдену провести дебаты с Зюгановым

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил президенту США Джо Байдену провести дебаты «в своей возрастной группе» — например, с главой КПРФ Геннадием Зюгановым.

«Вдумайтесь, Байден что сказал — на выборы идёт для того, чтобы Путина победить. Коллеги, ему надо сходить на дебаты в своей возрастной группе — с Зюгановым... А потом уже заявляться. Но Геннадий Андреевич всегда знает, где выход, а где вход», — цитирует Володина РИА Новости.

По мнению политика, у Байдена нет шансов — он забывает, зачем он пришёл. Поэтому, как заявил Володин, победит Зюганов. Спикер Госдумы посоветовал главе КПРФ готовиться.

Ранее президент США, говоря о целях возможного второго срока, заявил, что намерен подавить российское правительство, а также разрешить конфликт на Ближнем Востоке.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что Байден «уже забыл, что сказал».