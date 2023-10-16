Медведев о планах Байдена подавить Россию: он уже забыл о своём намерении
- РИА Новости
Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).
Медведев отметил, что раньше все наивно думали, что миссия президента США заключается в том, чтобы обеспечивать благосостояние американцев.
При этом он считает, что ничего из планов Байдена не произойдёт.
«Одна из причин в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция — полезная вещь», — заявил зампред Совбеза.
Ранее Байден, говоря о целях возможного второго срока, заявил, что намерен подавить российское правительство, а также разрешить конфликт на Ближнем Востоке.