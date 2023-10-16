Медведев о планах Байдена подавить Россию: он уже забыл о своём намерении

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявление президента США Джо Байдена о намерении «подавить» президента России Владимира Путина, заявил, что американский лидер «уже забыл, что сказал».

Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Медведев отметил, что раньше все наивно думали, что миссия президента США заключается в том, чтобы обеспечивать благосостояние американцев.

При этом он считает, что ничего из планов Байдена не произойдёт.

«Одна из причин в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция — полезная вещь», — заявил зампред Совбеза.

Ранее Байден, говоря о целях возможного второго срока, заявил, что намерен подавить российское правительство, а также разрешить конфликт на Ближнем Востоке.