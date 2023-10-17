Лукашенко: Запад направляет остриё ближневосточного конфликта против Ирана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединённые Штаты и другие страны Запада направляют остриё ближневосточного конфликта против Ирана.

Об этом белорусский лидер сказал в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

«Ближневосточный кризис способствует тому, что недружественные нам страны — США и Запад — постоянно направляют остриё этого конфликта против Ирана», — цитирует его агентство БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии и Ирану необходимо плотнее работать друг с другом и продолжать сотрудничество с целью противостояния этому давлению.

Ранее стало известно, что палата представителей США разработает законопроект, который позволит использовать американскую армию в случае возникновения войны между Израилем и Ираном.