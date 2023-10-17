Узнать больше

Лукашенко: Запад направляет остриё ближневосточного конфликта против Ирана

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединённые Штаты и другие страны Запада направляют остриё ближневосточного конфликта против Ирана.
Лукашенко: Запад направляет остриё ближневосточного конфликта против Ирана
  • AFP
  • © Belarusian presidential press service

Об этом белорусский лидер сказал в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

«Ближневосточный кризис способствует тому, что недружественные нам страны — США и Запад — постоянно направляют остриё этого конфликта против Ирана», — цитирует его агентство БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии и Ирану необходимо плотнее работать друг с другом и продолжать сотрудничество с целью противостояния этому давлению.

Ранее стало известно, что палата представителей США разработает законопроект, который позволит использовать американскую армию в случае возникновения войны между Израилем и Ираном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить