Лукашенко: Запад направляет остриё ближневосточного конфликта против Ирана
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Об этом белорусский лидер сказал в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.
«Ближневосточный кризис способствует тому, что недружественные нам страны — США и Запад — постоянно направляют остриё этого конфликта против Ирана», — цитирует его агентство БЕЛТА.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии и Ирану необходимо плотнее работать друг с другом и продолжать сотрудничество с целью противостояния этому давлению.
Ранее стало известно, что палата представителей США разработает законопроект, который позволит использовать американскую армию в случае возникновения войны между Израилем и Ираном.