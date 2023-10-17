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Песков заявил, что в США с трудом могут объяснить цель «подавить Путина»

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В США с трудом могут объяснить, зачем им нужно «подавить Путина», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что в США с трудом могут объяснить цель «подавить Путина»
  • РИА Новости

Так он прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена.

«Они с трудом могут объяснить, зачем им это надо, они с трудом могут объяснить результативность своих усилий в этом направлении до сих пор. А им рано или поздно придётся объяснять это своим налогоплательщикам, потому что они выбрасывают деньги впустую», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее президент США, говоря о целях возможного второго срока, заявил, что намерен подавить российское правительство, а также разрешить конфликт на Ближнем Востоке.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что Байден «уже забыл, что сказал». 

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