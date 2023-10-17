Песков: Путин может обсудить палестино-израильский конфликт в Китае

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что палестино-израильский конфликт могут обсудить в ходе переговоров российского президента Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином.

Его заявление приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, угроза расширения палестино-израильского конфликта сохраняется.

Он отметил, что разворачивается фактически трагедия, которая является результатом пренебрежительного отношения государств к этой проблеме.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Российский лидер заявил о готовности России помогать урегулированию конфликта.

Кроме того, Путин рассказал Нетаньяху о шагах России по нормализации в секторе Газа.