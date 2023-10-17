Песков: Путин может обсудить палестино-израильский конфликт в Китае
- AP
Его заявление приводит РИА Новости.
По словам представителя Кремля, угроза расширения палестино-израильского конфликта сохраняется.
Он отметил, что разворачивается фактически трагедия, которая является результатом пренебрежительного отношения государств к этой проблеме.
Ранее Путин провёл телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Российский лидер заявил о готовности России помогать урегулированию конфликта.
Кроме того, Путин рассказал Нетаньяху о шагах России по нормализации в секторе Газа.