Путин рассказал Нетаньяху о шагах России по нормализации в секторе Газа

Российский президент Владимир Путин рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о шагах России по нормализации обстановки в секторе Газа.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых Россией шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа», — говорится в сообщении.

До израильской стороны довели ключевые моменты сегодняшнего разговора с лидерами стран Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин обсудили эскалацию в секторе Газа и дипломатические шаги для взятия ситуации под контроль.