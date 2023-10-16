Путин рассказал Нетаньяху о шагах России по нормализации в секторе Газа
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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых Россией шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа», — говорится в сообщении.
До израильской стороны довели ключевые моменты сегодняшнего разговора с лидерами стран Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин обсудили эскалацию в секторе Газа и дипломатические шаги для взятия ситуации под контроль.