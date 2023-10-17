Маск отреагировал восклицательным знаком на заявление Йеллен о борьбе с Россией

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал восклицательным знаком на заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о борьбе с Россией.

В одном из интервью Йеллен заявила, что США «могут позволить себе две войны», подразумевая поддержку Израиля и Украины одновременно.

Один из пользователей соцсети X в контексте высказывания главы американского Минфина отметил рост госдолга Соединённых Штатов.

«!» — написал Маск под постом юзера.

Ранее полковник Генштаба Вооружённых сил Украины Геннадий Коваленко признал, что украинская армия зависит от помощи со стороны Соединённых Штатов на 100%.

Министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен заявила, что Украина не смогла бы эффективно вести боевые действия против России без американской помощи.