Йеллен: Украина не смогла бы эффективно вести боевые действия без помощи США

Министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен заявила, что Украина не смогла бы эффективно вести боевые действия против России без американской помощи.

Такое мнение она высказала в интервью телеканалу Sky News.

«Я была на Украине и могу сказать вам, что прямая экономическая помощь, которую мы им оказываем, позволяет им сражаться в этой войне», — сказала Йеллен.

По её словам, именно благодаря помощи Вашингтона на Украине функционируют больницы, школы и службы быстрого реагирования.

Ранее полковник Генштаба Вооружённых сил Украины Геннадий Коваленко признал, что украинская армия зависит от помощи со стороны Соединённых Штатов на 100%.

Перевод интервью предоставило ИноТВ.