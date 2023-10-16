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Йеллен: Украина не смогла бы эффективно вести боевые действия без помощи США

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Министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен заявила, что Украина не смогла бы эффективно вести боевые действия против России без американской помощи.
Йеллен: Украина не смогла бы эффективно вести боевые действия без помощи США
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Такое мнение она высказала в интервью телеканалу Sky News.

«Я была на Украине и могу сказать вам, что прямая экономическая помощь, которую мы им оказываем, позволяет им сражаться в этой войне», — сказала Йеллен.

По её словам, именно благодаря помощи Вашингтона на Украине функционируют больницы, школы и службы быстрого реагирования.

Ранее полковник Генштаба Вооружённых сил Украины Геннадий Коваленко признал, что украинская армия зависит от помощи со стороны Соединённых Штатов на 100%.

Перевод интервью предоставило ИноТВ.

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