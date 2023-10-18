В Испании выступили за дипломатическое разрешение конфликта на Украине вместо отправки оружия

Испанский сенатор Мария Кармен да Силва Мендес призвала правительство страны использовать дипломатию для достижения мира на Украине вместо того, чтобы направлять Киеву вооружение. Своё мнение она высказала в обращении к властям по поводу поставок танков Leopard украинской стороне. С письмом политика, представленным в конце сентября, ознакомился RT.

Как считает испанский сенатор, Мадрид мог бы занять в вопросе с Украиной политическую позицию, которая была бы основана на многостороннем подходе.

«Почему бы не предпочесть дипломатические решения, которые навели бы мосты для достижения мира, вместо того чтобы разжигать конфликт, посылая новые вооружения?» — пишет Мендес.

Она напомнила, что в феврале правительство Испании объявило о передаче Украине нескольких танков Leopard 2A4.

«Мы критиковали решение, которое было принято без обсуждения и голосования в конгрессе», — добавила сенатор.

Кроме того, она отметила, что в августе испанские власти заключили рамочное соглашение о техобслуживании и модернизации своих танков Leopard, которое рассчитано на три года, при этом ориентировочный бюджет составил €208 млн.

По словам сенатора, соглашение «лишено конкретики», в связи с чем она попросила предоставить более подробную информацию о контракте. Кроме того, испанский политик поинтересовалась, куда пойдут эти танки и какие стратегические задачи выполняет армия в настоящее время.

Она также попросила уточнить, рассматривает ли Мадрид возможность отправки на Украину дополнительных танков Leopard.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, испанский сенатор остаётся в меньшинстве среди политической элиты своей страны, однако широкие массы скорее поддерживают её взгляды.

«Социально-экономические кризисы, которые сегодня только ухудшаются, способствуют отрезвлению европейцев по восприятию информации об Украине. Когда вам по телевизору каждый день говорят о том, что надо поддерживать режим Зеленского, при этом не решаются вопросы с медицинской страховкой, усугубляется кризис мультикультурализма и не повышается уровень жизни, то в рамках такого информационного поля человек начинает задумываться о том, что ему врут», — рассказал он в беседе с RT.

Аналитик отметил, что кризис на Украине вытягивает из государств Европы огромные деньги, а между тем украинская сторона занимается незаконной торговлей оружием.

«В даркнете уже находили объявления о продаже западных образцов вооружения. Естественно, за этими продавцами стоят украинские государственные структуры. Пожалуй, Минобороны Украины и ВСУ являются клоакой украинской коррупции, представители которой занимаются сумасшедшим самообогащением», — подчеркнул Мезюхо.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента RT Arabic, заявил об отсутствии сомнений в том, что оружие с Украины попадает на Ближний Восток.