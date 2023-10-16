В Молдавии кандидата в мэры коммуны Кожокару избили у его дома
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Об этом сообщил на брифинге депутат Блока коммунистов и социалистов Григорий Новак, пишет Sputnik Молдова.
«Как воры за ним следили и ждали его возле дома. Ему нанесли несколько ударов. Ему сломали нос и челюсть, а также у него множество переломов. Его оставили почти без сознания посреди дороги», — уточнил Новак.
Отмечается, что Кожокару избил Ефим Лупашку, сын кандидата от правящей партии «Действие и солидарность» PAS Любы Лупашку.
Ранее лидер молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска заявила, что руководство страны сейчас разрывает традиционные и исторические связи с государствами, которые раньше были её стратегическими партнёрами, в том числе с Россией.