WSJ: план работы КПП «Рафах» предполагает проход палестинцев с паспортами Запада
- AFP
- © MOHAMMED ABED
Об этом информирует газета The Wall Street Journal.
Отмечается, что план разработан совместно властями США, Египта и Израиля.
«Согласно предварительному плану, первыми в Египет должны были въехать граждане США, за ними — американцы с двойным гражданством и граждане других западных стран, затем сотрудники ООН и других гуманитарных организаций», — говорится в публикации.
Ранее в МИД Египта сообщили, что КПП «Рафах» открыт, но со стороны Газы дороги выведены из строя.
Также поступала информация, что Египет не пропустил желавших покинуть Газу американцев через свой КПП.