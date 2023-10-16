WSJ: план работы КПП «Рафах» предполагает проход палестинцев с паспортами Запада

План работы контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе Египта и сектора Газа предполагает пропуск палестинцев с паспортами западных стран.

Об этом информирует газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что план разработан совместно властями США, Египта и Израиля.

«Согласно предварительному плану, первыми в Египет должны были въехать граждане США, за ними — американцы с двойным гражданством и граждане других западных стран, затем сотрудники ООН и других гуманитарных организаций», — говорится в публикации.

Ранее в МИД Египта сообщили, что КПП «Рафах» открыт, но со стороны Газы дороги выведены из строя.

Также поступала информация, что Египет не пропустил желавших покинуть Газу американцев через свой КПП.