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МИД Египта: КПП «Рафах» открыт, но со стороны Газы дороги выведены из строя

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Глава МИД Египта Самех Шукри сообщил, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа открыт с египетской стороны, но в результате бомбардировок дороги со стороны Газы повреждены.
МИД Египта: КПП «Рафах» открыт, но со стороны Газы дороги выведены из строя
  • AP

Об этом сообщает CNN.

«Контрольно-пропускной пункт «Рафах» официально открыт с египетской стороны, он был открыт всё это время», — сказал Шукри.

По его словам, осуществлённые с воздуха бомбардировки вывели из строя дороги со стороны сектора Газа.

Ранее издание Cairo24 со ссылкой на источники в секторе Газа сообщило, что египетские власти отказались пропускать через контрольно-пропускной пункт «Рафах» граждан США, желавших покинуть сектор Газа.

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