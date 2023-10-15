МИД Египта: КПП «Рафах» открыт, но со стороны Газы дороги выведены из строя
- AP
Об этом сообщает CNN.
«Контрольно-пропускной пункт «Рафах» официально открыт с египетской стороны, он был открыт всё это время», — сказал Шукри.
По его словам, осуществлённые с воздуха бомбардировки вывели из строя дороги со стороны сектора Газа.
Ранее издание Cairo24 со ссылкой на источники в секторе Газа сообщило, что египетские власти отказались пропускать через контрольно-пропускной пункт «Рафах» граждан США, желавших покинуть сектор Газа.