Reuters: Турция может отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО

Власти Турции могут отложить ратификацию заявки Швеции на членство в Североатлантическом альянсе, информирует агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Турция хочет отложить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО в этом месяце», — говорится в публикации.

По данным источников, Анкара ожидает от Вашингтона поддержки своей собственной заявки на покупку истребителей F-16.

В июле президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что перед вхождением Швеции в Североатлантический альянс нужно принять Турцию в Евросоюз.

Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турцию в Европе европейцы не ждут, Анкаре не стоит носить розовые очки.