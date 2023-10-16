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Reuters: Турция может отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО

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Власти Турции могут отложить ратификацию заявки Швеции на членство в Североатлантическом альянсе, информирует агентство Reuters со ссылкой на источники.
Reuters: Турция может отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО
  • AFP
  • © YVES HERMAN

«Турция хочет отложить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО в этом месяце», — говорится в публикации.

По данным источников, Анкара ожидает от Вашингтона поддержки своей собственной заявки на покупку истребителей F-16.

В июле президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что перед вхождением Швеции в Североатлантический альянс нужно принять Турцию в Евросоюз.

Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турцию в Европе европейцы не ждут, Анкаре не стоит носить розовые очки.

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