В парламенте Ирана назвали наземную операцию Израиля в Газе красной линией

Первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что для Тегерана наземная операция Израиля в секторе Газа станет красной линией.

Об этом пишет РИА Новости.

«Израиль должен осознать, что вторжение в Газу — это красная линия, что Палестина ждёт, пока Израиль совершит эту грубую ошибку», — сказал Азизи.

По его словам, если Израиль пойдёт на данный шаг и не прекратит ракетные удары по сектору Газа, ему «придётся ждать появления новых фронтов» боевых действий против него, а не только одного, как в данный момент.

Ранее Лига арабских государств (ЛАГ) и Африканский союз выступили за скорейшее прекращение боевых действий в секторе Газа.

Военная хроника рассказала, какую боевую технику ЦАХАЛ может использовать в ходе наземной операции и что ХАМАС сможет ему противопоставить.