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В ЛАГ и Африканском союзе призвали к прекращению огня в секторе Газа

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Лига арабских государств (ЛАГ) и Африканский союз выступили за скорейшее прекращение боевых действий в секторе Газа.
В ЛАГ и Африканском союзе призвали к прекращению огня в секторе Газа
  • AFP
  • © Mahmud HAMS

«Наземная операция Израиля, несомненно, повлечёт за собой большое количество жертв среди гражданского населения», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что операция Израиля может привести к геноциду.

«Обе организации призывают ООН и международное сообщество занять твёрдую позицию, пока не стало слишком поздно, чтобы остановить катастрофу, происходящую на наших глазах», — подчёркивается в тексте.

Ранее израильский министр обороны Йоав Галлант заявил, что война, которую Израиль намерен провести против движения ХАМАС, будет смертоносной и навсегда изменит ситуацию.

По его словам, израильская армия будет проводить военную операцию до полного уничтожения боевиков движения ХАМАС.

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