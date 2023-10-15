В ЛАГ и Африканском союзе призвали к прекращению огня в секторе Газа
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«Наземная операция Израиля, несомненно, повлечёт за собой большое количество жертв среди гражданского населения», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что операция Израиля может привести к геноциду.
«Обе организации призывают ООН и международное сообщество занять твёрдую позицию, пока не стало слишком поздно, чтобы остановить катастрофу, происходящую на наших глазах», — подчёркивается в тексте.
Ранее израильский министр обороны Йоав Галлант заявил, что война, которую Израиль намерен провести против движения ХАМАС, будет смертоносной и навсегда изменит ситуацию.
По его словам, израильская армия будет проводить военную операцию до полного уничтожения боевиков движения ХАМАС.