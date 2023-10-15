Военная хроника сообщила, какую технику ЦАХАЛ может использовать в ходе операции

Военная хроника рассказала, какую боевую технику ЦАХАЛ может использовать в ходе наземной операции и что ХАМАС сможет ему противопоставить.

На применение механизированных сил будут воздействовать некоторые глобальные факторы, оказывающие влияние на армию Израиля в целом, сказано в материале.

Так, в результате мобилизации ряд частей ЦАХАЛ укомплектован резервистами, которые не прошли подготовку MOUT (Military Operation on Urban Terrain), а развёрнутые по мобилизации соединения, вероятно, не проходили коллективного обучения и боевого слаживания.

Кроме того, отмечается, что многолетний опыт боевых действий разных стран мира, и в частности Соединённых Штатов, позволяет сделать вывод о том, что тяжёлая техника не даёт однозначного преимущества при боях в городе и для её применения необходимо выполнение ряда условий.

Так, танки без поддержки союзной пехоты будут быстро уничтожены или обездвижены, пишет Военная хроника. Кроме того, применение техники в городе требует хорошей инженерной разведки и поддержки — разминирования, расчистки завалов, прокладки путей.

Также на успешность выполнения задач в жилой застройке сектора Газа могут повлиять трудности с поддержкой, поскольку топливо, боеприпасы, пищу, воду и запчасти нужно будет доставлять извне, со складов за пределами палестинского анклава.

Другая сторона вопроса касается эвакуации повреждённой в городской среде бронетехники, реализовать которую сложно даже без учёта противодействия противника.

Военная хроника также пишет, что плотная городская застройка ограничивает обзор и секторы обстрела для всех, в том числе для экипажей тяжёлой техники.

Кроме того, в разрушенной бомбардировками Газе часто будет невозможно воспользоваться преимуществом скорости и манёвра, сказано в материале. Залогом выживания техники в городе становятся постоянное взаимодействие и обмен данными между экипажами и поддерживающими элементами — пехотинцами, снайперами, сапёрами, операторами БЛА.

«На данный момент трудно оценить реальный уровень готовности ЦАХАЛ к действиям в городской среде», — сообщает Военная хроника, уточняя, что, вероятно, на ранних стадиях операции командование израильской армии постарается задействовать наиболее подготовленные части, которым будут противостоять бойцы ХАМАС, годами готовившиеся именно к такому сценарию.

Кроме того, судя по атакам израильской техники с помощью БЛА и нескольким случаям успешного поражения танков Merkava Мк. 4, оснащённых КАЗ Trophy, ХАМАС усвоило уроки чужих войн и, по всей видимости, сможет неприятно удивить армию Израиля новыми тактическими разработками, говорится в материале.

Также уточняется, что на стороне ХАМАС будут знание местности, поддержка населения и развитая сеть подземных коммуникаций, большая часть которых неизвестна командованию Армии обороны Израиля.

Ранее в первой части разбора Военная хроника также рассказала, какие особенности могли бы сопровождать наземную операцию Израиля в секторе Газа.

Во второй части Военная хроника рассказала, с какими сложностями в перспективе может столкнуться израильская армия в ходе наземной операции в секторе Газа.