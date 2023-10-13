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Военная хроника сообщила, какой может быть операция Израиля в секторе Газа

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Военная хроника рассказала, с какими сложностями в перспективе может столкнуться израильская армия в ходе наземной операции в секторе Газа.
Военная хроника сообщила, какой может быть операция Израиля в секторе Газа
  • Gettyimages.ru

Как отмечается в материале, значительную часть солдат армии Израиля и резервистов не учили воевать в городской среде, либо эта подготовка уже недостаточна. 

«В случае с АОИ подготовленные к действиям на урбанизированной местности подразделения можно найти в спецназе полиции ЯМАМ и других группах антитеррора, однако в основной массе ЦАХАЛ слабо подготовлен к полномасштабной войне в городе», — пишет Военная хроника.

Также уточняется, что не менее важен психологический фактор — любое окно, кусок бетона или проход могут быть источником опасности. У израильской армии нет массовой подготовки к боям в таких условиях.

Кроме того, отмечается, что городской бой трёх-и даже четырёхмерен. Так, каждый солдат должен ожидать, что атака произойдёт не только спереди, сзади или с флангов, но также сверху или снизу. Также неизбирательными бомбардировками сектора Газа ЦАХАЛ создал ещё одну проблему — поднял мотивацию местного населения на вооружённую борьбу. В Газе при этом огромное количество населения радикально настроено против Израиля. Это значит, что для АОИ не будет безопасных зон, а у ХАМАС везде будут глаза, уши и бойцы.

Кроме того, как уточняется в материале, в случае начала наземной операции армии Израиля придётся действовать в плотной жилой застройке, которая существенно ограничивает манёвр. При этом разрушенный город осложняет его ещё больше.

В этих условиях не получится ввести на разрушенную улицу механизированную бригаду, так как ей будет негде развернуться, пишет Военная хроника. При этом ХАМАС, наоборот, имеет в Газе развитую сеть коммуникаций на земле и под землёй.

Как отмечается, удары ХАМАС по Израилю показали, что в схему атаки могут быть быстро включены малые дроны, террористы-смертники, разнообразное противотанковое оружие и мины/СВУ. При этом даже физическая зачистка сектора от всего живого не гарантирует его безопасность, сказано в материале.

Как отмечает Военная хроника, необходимо понимать, что у ХАМАС есть существенные запасы топлива, оружия, пищи, медикаментов и боеприпасов. От бомбёжек они пострадают меньше всего, а значит, действия Израиля если не бесполезны, то оказывают минимальное воздействие на противника.

Ранее в первой части разбора Военная хроника также рассказала, какие особенности могли бы сопровождать наземную операцию Израиля в секторе Газа.

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