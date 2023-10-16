Полковник Макгрегор: провал ВСУ вынудил США искать выход из конфликта на Украине
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В социальной сети X (бывшая Twitter) он отметил, что Владимир Зеленский и его западные партнёры пообещали успехов на передовой, однако в итоге ВСУ не достигли существенных результатов.
Макрегор добавил, что из-за больших потерь среди личного состава украинских войск и провала наступления американские политики начали открыто высказываться против Зеленского и его правительства.
По его словам, это произошло из-за применения неправильной тактики, которая обернулась уничтожением западной техники и солдат ВСУ.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленскому стоит задуматься о собственной безопасности из-за угрозы США.
По словам президента России Владимира Путина, так называемое контрнаступление украинской армии не принесло ничего, кроме огромных потерь.
Он отметил, что ВСУ теряют в восемь раз больше военных, чем ВС России.