США уже пытаются найти выход из конфликта на Украине в связи с провалами украинской армии, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

В социальной сети X (бывшая Twitter) он отметил, что Владимир Зеленский и его западные партнёры пообещали успехов на передовой, однако в итоге ВСУ не достигли существенных результатов.

Макрегор добавил, что из-за больших потерь среди личного состава украинских войск и провала наступления американские политики начали открыто высказываться против Зеленского и его правительства.

По его словам, это произошло из-за применения неправильной тактики, которая обернулась уничтожением западной техники и солдат ВСУ.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленскому стоит задуматься о собственной безопасности из-за угрозы США.

По словам президента России Владимира Путина, так называемое контрнаступление украинской армии не принесло ничего, кроме огромных потерь.

Он отметил, что ВСУ теряют в восемь раз больше военных, чем ВС России.