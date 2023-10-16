Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью Dialogue Works, что Владимиру Зеленскому стоит задуматься о собственной безопасности из-за угрозы США.

По его словам, украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, поверив Америке.

«Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», — сказал Джонсон.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина была инструментом Соединённых Штатов для нападения на Россию.

Также бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Зеленский на переговорах с Россией может пойти на территориальные уступки и отдать два города.