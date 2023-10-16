Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленскому стоит нанять охрану из-за угрозы США
По его словам, украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, поверив Америке.
«Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», — сказал Джонсон.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина была инструментом Соединённых Штатов для нападения на Россию.
Также бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Зеленский на переговорах с Россией может пойти на территориальные уступки и отдать два города.