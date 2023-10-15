Полковник Макгрегор: Украина была инструментом США для нападения на Россию
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Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.
«Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию. Целью было нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить российское государство», — считает Макгрегор.
Он подчеркнул, что такая политика является преступлением против украинского народа.
Как ранее заявил бывший советник при президентах Буше-младшем и Дональде Трампе Кристиан Уитон, провал контрнаступления ударит по рейтингу американского лидера Джо Байдена.
Газета The Statesman сообщала, что Владимир Зеленский и Украина находятся на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.