Экс-советник Буша: провал контрнаступления ударит по рейтингу Байдена
- AP
Об этом он заявил в статье для журнала National Interest.
Уитон отметил, что президентство Байдена началось с «унизительного» вывода американских войск из Афганистана.
«Команда Байдена надеялась, что успех на Украине смоет этот позор», — заметил он.
Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что войска России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта, украинское контрнаступление закончено.
Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил, что Владимир Зеленский приказал украинской армии действовать по тактике Североатлантического альянса, в результате чего ВСУ терпят поражение.