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Экс-советник Буша: провал контрнаступления ударит по рейтингу Байдена

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Бывший советник при президентах Буше-младшем и Дональде Трампе Кристиан Уитон выразил мнение, что провал контрнаступления ударит по рейтингу американского лидера Джо Байдена.
Экс-советник Буша: провал контрнаступления ударит по рейтингу Байдена
  • AP

Об этом он заявил в статье для журнала National Interest.

Уитон отметил, что президентство Байдена началось с «унизительного» вывода американских войск из Афганистана.

«Команда Байдена надеялась, что успех на Украине смоет этот позор», — заметил он.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что войска России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта, украинское контрнаступление закончено.

Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил, что Владимир Зеленский приказал украинской армии действовать по тактике Североатлантического альянса, в результате чего ВСУ терпят поражение.

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