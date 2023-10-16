В Израиле опровергли информацию о временном прекращении огня в Газе

Информация о введении в секторе Газа режима временного прекращения огня не соответствует действительности. Об этом заявили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«В настоящее время в секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в обмен на предоставление иностранным гражданам возможности эвакуироваться», — говорится в сообщении в соцсети Х (бывшая Twitter).

Ранее телеканал Al Arabiya передавал, что в южных районах сектора Газа в 09:00 мск введут режим прекращения огня со стороны Израиля, который продлится пять часов.

Кроме того, Лига арабских государств и Африканский союз выступили за скорейшее прекращение боевых действий в секторе Газа.