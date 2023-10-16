Al Arabiya: на юге Газы ввели пятичасовой режим прекращения огня
- AP
Об этом информирует телеканал Al Arabiya.
Как передаёт ТАСС, данный шаг нацелен на то, чтобы иностранные граждане могли покинуть анклав и в Газу могла быть направлена гумпомощь.
13 октября совет министров иностранных дел СНГ в совместном заявлении призвал стороны палестино-израильского конфликта к немедленному прекращению боевых действий, обеспечению устойчивого режима прекращения огня и открытию гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения.