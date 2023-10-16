Al Arabiya: на юге Газы ввели пятичасовой режим прекращения огня

В южных районах сектора Газа в 9:00 мск введут режим прекращения огня со стороны Израиля, который продлится пять часов.

Об этом информирует телеканал Al Arabiya.

Как передаёт ТАСС, данный шаг нацелен на то, чтобы иностранные граждане могли покинуть анклав и в Газу могла быть направлена гумпомощь.

13 октября совет министров иностранных дел СНГ в совместном заявлении призвал стороны палестино-израильского конфликта к немедленному прекращению боевых действий, обеспечению устойчивого режима прекращения огня и открытию гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения.