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Al Arabiya: на юге Газы ввели пятичасовой режим прекращения огня

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В южных районах сектора Газа в 9:00 мск введут режим прекращения огня со стороны Израиля, который продлится пять часов.
Al Arabiya: на юге Газы ввели пятичасовой режим прекращения огня
  • AP

Об этом информирует телеканал Al Arabiya.

Как передаёт ТАСС, данный шаг нацелен на то, чтобы иностранные граждане могли покинуть анклав и в Газу могла быть направлена гумпомощь.

13 октября совет министров иностранных дел СНГ в совместном заявлении призвал стороны палестино-израильского конфликта к немедленному прекращению боевых действий, обеспечению устойчивого режима прекращения огня и открытию гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения.

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