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Совет глав МИД СНГ призвал Израиль и Палестину к немедленному прекращению огня

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Совет министров иностранных дел СНГ в совместном заявлении призвал стороны палестино-израильского конфликта к немедленному прекращению боевых действий, обеспечению устойчивого режима прекращения огня и открытию гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения.
Совет глав МИД СНГ призвал Израиль и Палестину к немедленному прекращению огня
  • AP

В заявлении отмечается, что главы МИД России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана выражают обеспокоенность в связи с резким обострением обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и крупномасштабной эскалацией боевых действий, в результате которой имеются многочисленные жертвы среди мирного населения с обеих сторон.

Совет министров решительно осудил любые проявления экстремизма, терроризма, взятие в заложники и другие насильственные действия в отношении мирных граждан наряду с неизбирательным применением силы при проведении военных операций.

Главы МИД указанных стран выразили озабоченность надвигающейся гуманитарной катастрофой в секторе Газа, акцентировали необходимость действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права и обеспечить предоставление всем нуждающимся необходимого содействия, включая доставку продовольствия, топлива и оказание медицинской помощи.

Также они подчеркнули важность наращивания международных и региональных дипломатических усилий, направленных на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке на известной международно-правовой основе, включая соответствующие решения ООН и Арабскую мирную инициативу.

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