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NYT: Киев боится, что Запад ослабит поддержку Украины из-за новых вызовов

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Обозреватели New York Times Эндрю Крамер и Мэттью Мпоке Бигг выразили мнение, что киевские власти глубоко озабочены тем, что Запад ослабит поддержку Украины из-за новых вызовов.

По их словам, конфликт на Украине приковывает всё меньше внимания Запада.

«Украина... сталкивается с тем, что в Киеве расценивают как тревожные сдвиги в геополитике конфликта», — говорится в публикации.

Отмечается, что внимание ключевых союзников переключается сегодня на войну в Газе. Кроме того, по словам журналистов, военная помощь со стороны США «увязла в борьбе» республиканцев за лидерство в конгрессе.

Также согласно статье в европейской поддержке «появились трещины» из-за выборов в Польше и Словакии.

Ранее в ABC News заявили, что подходы США к конфликтам на Украине и в Израиле разительно отличаются.

Также NYT рассказала о пределе поддержки Украины со стороны Запада.

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