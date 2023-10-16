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Профессор Модзелевский: Польша проигрывает в экономике и политике из-за Украины

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Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил, что Польша проигрывает на экономическом и политическом фронтах из-за конфликта между Россией и Украиной.

Об этом пишет Myśl Polska.

«Мы проигрываем уже не только экономически, но и политически», — сказал Модзелевский.

Так, по его словам, Польша будет «наказана» за «незаконное» введение эмбарго на украинское зерно, поскольку она «нарушила международное право».

Ранее в Fox News заявили, что Украина может потерять Польшу как союзника после выборов.

Также в 19FortyFive отметили, что западная поддержка Украины может уменьшиться после выборов в Польше.

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