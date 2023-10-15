Западная поддержка ВСУ может ослабнуть после выборов в Польше, что станет настоящим ударом для Киева.

С таким заявлением выступили обозреватели 19fortyfive.

По данным портала, парламентские выборыв Польше могут стать самым тяжёлым дипломатическим испытанием для Украины.

«Если усталость Польши от войны отразится на Западе, поддержка Украины может уменьшиться», — говорится в статье.

Также депутат сейма от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил, что польские элиты всегда поддерживали Украину в ущерб национальным интересам, а граждан республики сделали «полезными идиотами» Киева.