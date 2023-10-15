Депутат сейма от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил, что польские элиты всегда поддерживали Украину в ущерб национальным интересам, а граждан республики сделали «полезными идиотами» Киева.

Об этом пишет Myśl Polska.

«Элиты Третьей Речи Посполитой сделали польское государство и чуть ли не всех нас «полезными идиотами» Украины», — говорится в статье.

По словам Каминьского, либеральная интеллигенция считала, что Польша станет «буксиром», который вытянет Украину на Запад.

Ранее в CNN заявили, что граждане Польши больше не хотят видеть в стране украинских беженцев.

Также в Japan Times отметили, что в Варшаве недовольны тем, что Украина общается с ЕС в обход Польши.