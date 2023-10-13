Japan Times: в Варшаве недовольны тем, что Украина общается с ЕС во обход Польши

Польские чиновники недовольны тем, что Украина самостоятельно ведёт переговоры с ЕС, игнорируя посредничество Варшавы.

Об этом пишет Japan Times.

«Некоторые польские чиновники смотрят на это как на неудачный роман», — говорится в публикации.

Согласно статье такое поведение Киева кажется им «предательством».

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Польша чётко дает понять Украине, чего стоит её «дружественная» помощь.

Также кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка заявила, что Польша выставит Украине счёт и выдвинет ряд условий за оказанную стране помощь.