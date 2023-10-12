Депутат: Польша чётко дает понять Украине, чего стоит её «дружественная» помощь

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление кандидата в депутаты сейма Польши Анны Брылки о том, что Польша выставит Украине счёт за оказанную стране помощь.

По словам депутата, Польша чётко даёт понять Украине, чего стоит её «дружественная» помощь.

«Можно активно поддерживать Украину в публичном поле и пожимать руки на камеру, но при этом подсчитывать, сколько Киев окажется должен за предоставленную помощь. Убеждён, что этой позиции придерживается не только высказавшая её кандидат в депутаты польского сейма — это мнение не только политиков, но и граждан Польши, которые не скрывают своего недовольства из-за влияния поддержки Украины на их уровень жизни, что приводит к подрыву внутренней стабильности», — уверен Белик.

Он также напомнил о «значительных расхождениях» Варшавы и Киева в области экономических интересов, недовольство наплывом украинских беженцев. По словам парламентария, всё это — звенья одной цепи.

«Поэтому неудивительно, если Варшава предъявит счёт за всë то, что Киев считал актом доброй воли», — заключил депутат.

Ранее кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка заявила, что Польша выставит Украине счёт и выдвинет ряд условий за оказанную стране помощь.