Чтобы расплатиться за помощь Украине, Польше потребуются десятилетия, в течение которых уровень жизни граждан будет ухудшаться.

С таким заявлением выступили в Myśl Polska.

В журнале провели аналогию с отношениями Варшавы и Киева, отметив, что Польша оказалась в роли беззаботного посетителя ресторана, который обязался оплатить счёт гостей за другим столиком, не глядя на цены.

«К тому же оказалось, что блюда были по пути из кухни украдены, а гость, которому мы их заказывали, оказался неблагодарным и наглым», — говорится в статье.

Ранее в Atlantic заявили, что Украина потеряла поддержку Польши и Словакии.

Также в МИД Польши отметили, что улучшение отношений Варшавы и Киева требует титанических усилий.