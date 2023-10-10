Myśl Polska: Польша расплатится за помощь Украине уровнем жизни своих граждан
С таким заявлением выступили в Myśl Polska.
В журнале провели аналогию с отношениями Варшавы и Киева, отметив, что Польша оказалась в роли беззаботного посетителя ресторана, который обязался оплатить счёт гостей за другим столиком, не глядя на цены.
«К тому же оказалось, что блюда были по пути из кухни украдены, а гость, которому мы их заказывали, оказался неблагодарным и наглым», — говорится в статье.
Ранее в Atlantic заявили, что Украина потеряла поддержку Польши и Словакии.
Также в МИД Польши отметили, что улучшение отношений Варшавы и Киева требует титанических усилий.