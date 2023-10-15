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Кандидат в президенты Финляндии предложил запрет двойного гражданства с Россией

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Кандидат в президенты Финляндии, бывший глава МИД страны Пекка Хаависто предложил запретить возможность одновременно иметь финское и российское гражданства, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Кандидат в президенты Финляндии предложил запрет двойного гражданства с Россией
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Seppo Samuli

«Кандидат в президенты от объединения избирателей Пекка Хаависто предлагает отказаться от возможности иметь два гражданства — финское и российское», — говорится в материале со ссылкой на интервью политика сети региональных газет Lännen Media.

Хаависто обосновал свою позицию тем, что Россия не признаёт двойное гражданство.

В то же время он не хочет лишать россиян возможности получать финское гражданство.

10 октября министр юстиции Финляндии Леена Мери заявила, что правительство страны до конца срока своих полномочий (до 2027 года) хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости.

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