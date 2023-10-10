YLE: кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию недвижимости россиян
Об этом информирует общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
«Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах», — говорится в сообщении.
По данным корпорации, случаи взыскания с российских владельцев недвижимости действительно участились.
Ранее семь регионов Финляндии запросили допфинансирование из-за соседства с Россией.
В NYT отметили, что финны используют компьютерные симуляции для подготовки к войне с Россией.