Министр юстиции Финляндии Леена Мери заявила, что правительство страны до конца срока своих полномочий (до 2027 года) хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости.

Об этом информирует общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

«Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах», — говорится в сообщении.

По данным корпорации, случаи взыскания с российских владельцев недвижимости действительно участились.

Ранее семь регионов Финляндии запросили допфинансирование из-за соседства с Россией.

В NYT отметили, что финны используют компьютерные симуляции для подготовки к войне с Россией.