Лидеры ЕС осудили действия ХАМАС и призвали освободить заложников

Лидеры Евросоюза в совместном заявлении осудили действия движения ХАМАС и призвали освободить заложников.

«ЕС самым решительным образом осуждает ХАМАС, его грубые и неизбирательные террористические атаки против Израиля», — говорится в заявлении.

Лидеры европейских стран призвали движение ХАМАС освободить заложников.

Также они подчеркнули право Израиля на самооборону, но отметили, что она не должна выходить за рамки гуманитарного и международного права.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит сотрудничество с властями Палестины, включая перечисление помощи.

Он также сообщил, что требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн жителей сектора Газа за сутки является нереалистичным.