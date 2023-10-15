Лидеры ЕС осудили действия ХАМАС и призвали освободить заложников
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«ЕС самым решительным образом осуждает ХАМАС, его грубые и неизбирательные террористические атаки против Израиля», — говорится в заявлении.
Лидеры европейских стран призвали движение ХАМАС освободить заложников.
Также они подчеркнули право Израиля на самооборону, но отметили, что она не должна выходить за рамки гуманитарного и международного права.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит сотрудничество с властями Палестины, включая перечисление помощи.
Он также сообщил, что требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн жителей сектора Газа за сутки является нереалистичным.