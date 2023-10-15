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Лидеры ЕС осудили действия ХАМАС и призвали освободить заложников

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Лидеры Евросоюза в совместном заявлении осудили действия движения ХАМАС и призвали освободить заложников.
Лидеры ЕС осудили действия ХАМАС и призвали освободить заложников
  • AP
  • © Olivier Matthys

«ЕС самым решительным образом осуждает ХАМАС, его грубые и неизбирательные террористические атаки против Израиля», — говорится в заявлении.

Лидеры европейских стран призвали движение ХАМАС освободить заложников.

Также они подчеркнули право Израиля на самооборону, но отметили, что она не должна выходить за рамки гуманитарного и международного права.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит сотрудничество с властями Палестины, включая перечисление помощи.

Он также сообщил, что требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн жителей сектора Газа за сутки является нереалистичным.

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