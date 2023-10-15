Иранист: антиизраильская риторика Ирана направлена против сионистского режима

Иранист, политолог-востоковед Каринэ Геворгян в беседе с RT рассказала о причинах заявления МИД Ирана о разрастании конфликта при продолжении ударов по Газе.

По словам эксперта, Иран позиционирует себя врагом сионистского режима, а не государства Израиль.

Тем не менее, иранские спецслужбы были в курсе готовящихся атак ХАМАС и сообщали об этом в медиа.

«Они так или иначе давали понять народу Израиля, что они предупреждали о том, что что-то готовится», — отмечает Геворгян.

Также она подчеркнула, что Ирану территории Израиля не нужны.

«Иран очень серьёзно озабочен прокладыванием коммуникаций и логистикой к Средиземному морю, но у них есть Ливан. А связываться с таким сложным и комплексным вопросом, как палестино-израильские отношения — это лишняя головная боль. Им есть, чем озаботиться», — заключила Геворгян.

Ранее в МИД Ирана предупредили о разрастании конфликта при продолжении ударов по Газе.

При этом в ведомстве напомнили Израилю о готовности «Хезболлы» присоединиться к боям.