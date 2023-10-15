Узнать больше

Times of Israel: примерно две трети жителей израильского Сдерота эвакуировались

Короткая ссылка
Заместитель мэра израильского города Сдерот Элад Калими сообщил, что около двух третей жителей города уже эвакуировались.
Times of Israel: примерно две трети жителей израильского Сдерота эвакуировались
  • AP
  • © Ariel Schalit

Об этом сообщает издание Times of Israel.

«По оценкам Калими, примерно две трети из 30 тыс. жителей города уже эвакуировались, а большинство из оставшихся жителей покинут город сегодня», — говорится в сообщении.

Калими допустил, что около 10% жителей останутся в городе либо по собственному выбору, либо из-за трудностей.

Ранее Армия обороны Израиля ограничила использование сигналов GPS в районе границы с Ливаном из-за обстрелов противотанковыми ракетами военного поста ЦАХАЛ и населённого пункта Штула в приграничной зоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить