Times of Israel: примерно две трети жителей израильского Сдерота эвакуировались
- AP
- © Ariel Schalit
Об этом сообщает издание Times of Israel.
«По оценкам Калими, примерно две трети из 30 тыс. жителей города уже эвакуировались, а большинство из оставшихся жителей покинут город сегодня», — говорится в сообщении.
Калими допустил, что около 10% жителей останутся в городе либо по собственному выбору, либо из-за трудностей.
Ранее Армия обороны Израиля ограничила использование сигналов GPS в районе границы с Ливаном из-за обстрелов противотанковыми ракетами военного поста ЦАХАЛ и населённого пункта Штула в приграничной зоне.