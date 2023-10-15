Times of Israel: примерно две трети жителей израильского Сдерота эвакуировались

Заместитель мэра израильского города Сдерот Элад Калими сообщил, что около двух третей жителей города уже эвакуировались.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

«По оценкам Калими, примерно две трети из 30 тыс. жителей города уже эвакуировались, а большинство из оставшихся жителей покинут город сегодня», — говорится в сообщении.

Калими допустил, что около 10% жителей останутся в городе либо по собственному выбору, либо из-за трудностей.

Ранее Армия обороны Израиля ограничила использование сигналов GPS в районе границы с Ливаном из-за обстрелов противотанковыми ракетами военного поста ЦАХАЛ и населённого пункта Штула в приграничной зоне.