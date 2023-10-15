Военная хроника рассказала об обстановке в Израиле на 15 октября

Военная хроника сообщила об обстановке в Израиле на 15 октября.

«Ночью ВВС Израиля ударили по международному аэропорту Алеппо в Сирии. Взлётно-посадочная полоса повреждена, аэропорт частично выведен из строя», — пишет Военная хроника.

Кроме того, Израиль ограничил использование GPS в районе границы с Ливаном и в настоящее время там идут артиллерийские дуэли между ЦАХАЛ и подразделениями ливанской «Хезболлы».

Также сообщается, что в приграничных городах продолжаются столкновения с палестинскими ДРГ. Так, известно об огневых контактах в пригородах Ашкелона, Рухамы, Нетивота.

Действия израильской армии внутри сектора Газа и у его границ, как и несколько дней назад, направлены на локальные цели и пока не влияют на активность палестинских РСЗО, сказано в материале.

Кроме того, Военная хроника пишет, что, по некоторым данным, перед началом наземной операции военизированные структуры ХАМАС могли накопить около 200 тыс. мин к миномётам, а также примерно 40 тыс. ракет малой и средней дальности для атаки на израильские города. Так, со временем вектор атаки на армию Израиля смещается в сторону барражирующих боеприпасов и беспилотных систем.

«Северный пояс Газы постепенно превращается в укрепрайоны: после выхода оттуда местного населения замечена активность вооружённых людей», — пишет Военная хроника, уточнив, что неизвестно, как они появляются между кварталами и как перемещаются в данный момент.

Также ХАМАС постепенно расширяет географию ракетных ударов. Так, вечером 14 октября и утром 15 октября удары наносились по Тель-Авиву и в районе Нетании — в 90 км от сектора Газа, говорится в материале.

Ранее Военная хроника рассказала, какую боевую технику ЦАХАЛ может использовать в ходе наземной операции и что ХАМАС сможет ему противопоставить.