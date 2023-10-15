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Экс-премьер Украины Азаров: Запад уничтожает Украину, не жалея на это денег

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Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Запад уничтожает Украину, не жалея на это средств.
Экс-премьер Украины Азаров: Запад уничтожает Украину, не жалея на это денег
  • AP
  • © Libkos

Об этом он написал в Telegram.

По словам Азарова, в 2013 году Украина запросила у Запада примерно $160 млрд на внедрение европейских стандартов и технологий в экономику.

«Мы просили эти деньги на развитие, модернизацию промышленности», — заявил он.

Азаров отметил, что Евросоюз отказал украинской стороне и взамен предложил всего $1 млрд.

Он добавил, что при этом оказалось, что на уничтожение Украины Западу никаких денег не жалко.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Украина была инструментом Соединённых Штатов для нападения на Россию.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что украинцам необходимо приготовиться к отказу Вашингтона помогать Киеву после ноября.

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