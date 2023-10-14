Армия Израиля наносит артиллерийские удары по территории Сирии, с которой ранее был зафиксирован обстрел, заявили израильские вооружённые силы.

«После сообщения о сиренах, прозвучавших в населённых пунктах Авней-Эйтан и Алма, артиллерия ЦАХАЛ наносит удары по очагу стрельбы в Сирии», — сказано в заявлении.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян предупредил Израиль, что, если страна не прекратит атаковать сектор Газа, конфликт может стать ещё масштабнее, а ливанское движение «Хезболла» присоединится к боям.

Представитель группировки «Ансар Алла» (хуситы) также заявил о готовности объединения участвовать в боях на стороне Палестины в палестино-израильском конфликте.