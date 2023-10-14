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Al Masirah: хуситы заявили о готовности воевать за Палестину

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Представитель группировки «Ансар Алла» (хуситы) заявил о готовности объединения участвовать в боях на стороне Палестины в палестино-израильском конфликте.

«Мы готовы на реальное участие и отправку сотен тысяч воинов на защиту Палестины, палестинского народа и святых мест», — приводит РИА Новости слова представителя группировки в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, США являются главным спонсором Израиля, Британия и другие страны Запада причастны к преступлениям против Палестины.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия.

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