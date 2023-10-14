МИД России: ПАСЕ показала никчёмность, объявив Путина нелегитимным президентом

Парламентская ассамблея Совета Европы снова показала свою никчёмность, объявив Владимира Путина нелегитимным президентом после 2024 года, заявил спецпредставитель российского МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям ведомства Геннадий Аскальдович.

«Задолго до начала президентской избирательной кампании, объявив Путина нелегитимным президентом, маргинальная ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала свою никчёмность», — сказал он.

Дипломат напомнил, что легитимность высших органов власти, включая президентскую, определяет только воля избирателей, а не заключения международных организаций.

В сентябре Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности участия в выборах президента, заявил, что парламент должен назначить дату выборов в конце года. По его словам, тогда и можно будет говорить об участии в них.

До этого Песков сообщил, что Путин ещё не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах, но если это произойдёт, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.