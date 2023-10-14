Узнать больше

МИД России: ПАСЕ показала никчёмность, объявив Путина нелегитимным президентом

Короткая ссылка
Парламентская ассамблея Совета Европы снова показала свою никчёмность, объявив Владимира Путина нелегитимным президентом после 2024 года, заявил спецпредставитель российского МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям ведомства Геннадий Аскальдович.
МИД России: ПАСЕ показала никчёмность, объявив Путина нелегитимным президентом
  • РИА Новости

«Задолго до начала президентской избирательной кампании, объявив Путина нелегитимным президентом, маргинальная ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала свою никчёмность», — сказал он.

Дипломат напомнил, что легитимность высших органов власти, включая президентскую, определяет только воля избирателей, а не заключения международных организаций.

В сентябре Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности участия в выборах президента, заявил, что парламент должен назначить дату выборов в конце года. По его словам, тогда и можно будет говорить об участии в них.

До этого Песков сообщил, что Путин ещё не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах, но если это произойдёт, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить