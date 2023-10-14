В G20 призвали возобновить зерновую сделку с выполнением российских условий

Спикеры парламентов G20 призвали возобновить зерновую сделку, выполнив все её условия, включая экспорт продовольствия и удобрений из России.

«Мы призываем к полному, своевременному и эффективному выполнению меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки и инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов», — говорится в заявлении по итогам парламентского саммита G20.

В коммюнике отмечается, что это необходимо для удовлетворения спроса в наименее развитых странах, включая африканский континент.

Ранее шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не видит возможности достижения договорённости по «Черноморской инициативе» с Россией.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Белый дом не снимает барьеры для возобновления зерновой сделки.