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В G20 призвали возобновить зерновую сделку с выполнением российских условий

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Спикеры парламентов G20 призвали возобновить зерновую сделку, выполнив все её условия, включая экспорт продовольствия и удобрений из России.
В G20 призвали возобновить зерновую сделку с выполнением российских условий
  • РИА Новости

«Мы призываем к полному, своевременному и эффективному выполнению меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки и инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов», — говорится в заявлении по итогам парламентского саммита G20.

В коммюнике отмечается, что это необходимо для удовлетворения спроса в наименее развитых странах, включая африканский континент.

Ранее шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не видит возможности достижения договорённости по «Черноморской инициативе» с Россией.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Белый дом не снимает барьеры для возобновления зерновой сделки.

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