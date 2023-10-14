Bloomberg: Саудовская Аравия приостановила нормализацию отношений с Израилем

Власти Саудовской Аравии уведомили Вашингтон о своём решении приостановить процесс нормализации двусторонних отношений с Израилем.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Саудовская Аравия на фоне эскалации палестино-израильского конфликта решила приостановить дипломатическую работу, направленную на нормализацию отношений с Израилем.

При этом источники сообщают, что Соединённые Штаты намерены продолжить поддерживать контакты с Саудовской Аравией.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Карлос Роа выразил мнение, что удары ХАМАС направлены на то, чтобы сорвать зарождающееся сближение Израиля и Саудовской Аравии.