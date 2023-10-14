Узнать больше

Bloomberg: Саудовская Аравия приостановила нормализацию отношений с Израилем

Короткая ссылка
Власти Саудовской Аравии уведомили Вашингтон о своём решении приостановить процесс нормализации двусторонних отношений с Израилем.
Bloomberg: Саудовская Аравия приостановила нормализацию отношений с Израилем
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Саудовская Аравия на фоне эскалации палестино-израильского конфликта решила приостановить дипломатическую работу, направленную на нормализацию отношений с Израилем.

При этом источники сообщают, что Соединённые Штаты намерены продолжить поддерживать контакты с Саудовской Аравией.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Карлос Роа выразил мнение, что удары ХАМАС направлены на то, чтобы сорвать зарождающееся сближение Израиля и Саудовской Аравии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить