Узнать больше

NI: ХАМАС нанёс удар, чтобы сорвать сближение Израиля и Саудовской Аравии

Короткая ссылка
Обозреватель американского журнала National Interest Карлос Роа выразил мнение, что удары ХАМАС направлены на то, чтобы сорвать зарождающееся сближение Израиля и Саудовской Аравии.

Журналист отметил, что недавнее потепление отношений между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами хотя и находится на начальной стадии, представляет собой «монументальный сдвиг» в геополитике Ближнего Востока.

При этом, по словам Роа, начало боевых действий поставило Саудовскую Аравию в сложное положение. 

Ранее в WSJ заявили, что Иран с августа помогал ХАМАС готовить атаку на Израиль.

Также сообщалось, как обострение конфликта может отразиться на отношениях Израиля со странами Ближнего Востока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить