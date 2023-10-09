NI: ХАМАС нанёс удар, чтобы сорвать сближение Израиля и Саудовской Аравии

Обозреватель американского журнала National Interest Карлос Роа выразил мнение, что удары ХАМАС направлены на то, чтобы сорвать зарождающееся сближение Израиля и Саудовской Аравии.

Журналист отметил, что недавнее потепление отношений между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами хотя и находится на начальной стадии, представляет собой «монументальный сдвиг» в геополитике Ближнего Востока.

При этом, по словам Роа, начало боевых действий поставило Саудовскую Аравию в сложное положение.

Ранее в WSJ заявили, что Иран с августа помогал ХАМАС готовить атаку на Израиль.

Также сообщалось, как обострение конфликта может отразиться на отношениях Израиля со странами Ближнего Востока.