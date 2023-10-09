NI: ХАМАС нанёс удар, чтобы сорвать сближение Израиля и Саудовской Аравии
Журналист отметил, что недавнее потепление отношений между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами хотя и находится на начальной стадии, представляет собой «монументальный сдвиг» в геополитике Ближнего Востока.
При этом, по словам Роа, начало боевых действий поставило Саудовскую Аравию в сложное положение.
Ранее в WSJ заявили, что Иран с августа помогал ХАМАС готовить атаку на Израиль.
Также сообщалось, как обострение конфликта может отразиться на отношениях Израиля со странами Ближнего Востока.