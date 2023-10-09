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WSJ: Иран с августа помогал ХАМАС готовить атаку на Израиль

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Обозреватели Wall Street Journal утверждают, что офицеры Корпуса стражей исламской революции, являющегося подразделением ВС Ирана, ещё с августа помогали в планировании атаки ХАМАС на Израиль.

«Офицеры Корпуса стражей исламской революции с августа работали с ХАМАС над разработкой воздушных, наземных и морских вторжений», — говорится в публикации.

По данным издания, разрешение на атаку, вероятно, было дано во время встреч в Бейруте 2 октября.

Как отмечается, такое заявление издание сделало со ссылкой на высокопоставленные источники в палестинском движении ХАМАС и шиитской группировке «Хезболлах», поддерживаемой Ираном.

Ранее сообщалось, как обострение конфликта может отразиться на отношениях Израиля со странами Ближнего Востока.

Также стало известно, что Израиль запросил у США дополнительную военную помощь.

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