Блинкен: Израиль запросил у США дополнительную военную помощь

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучает заявки Израиля на дополнительную военную помощь для проведения операции в секторе Газа.

В интервью CNN он сообщил, что США рассматривают конкретные дополнительные запросы, которые сделал Израиль.

Блинкен уточнил, что в соответствии с меморандумом, подписанным при президенте Бараке Обаме, США оказывают военную помощь Израилю на сумму $3,8 млрд долларов в год.

Как сообщил глава Минобороны США Ллойд Остин, Вашингтон направит авианосец Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с нападением на Израиль боевиков ХАМАС.