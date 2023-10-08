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Блинкен: Израиль запросил у США дополнительную военную помощь

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучает заявки Израиля на дополнительную военную помощь для проведения операции в секторе Газа.

В интервью CNN он сообщил, что США рассматривают конкретные дополнительные запросы, которые сделал Израиль.

Блинкен уточнил, что в соответствии с меморандумом, подписанным при президенте Бараке Обаме, США оказывают военную помощь Израилю на сумму $3,8 млрд долларов в год.

Как сообщил глава Минобороны США Ллойд Остин, Вашингтон направит авианосец Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с нападением на Израиль боевиков ХАМАС.

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